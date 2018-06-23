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أخبار العالم

اعتقال 9 عناصر من الشرطة الإثيوبية في محاولة اغتيال ابي احمد

السبت 23/يونيو/2018 - 09:36 م
رئيس وزراء اثيوبيا
رئيس وزراء اثيوبيا ابي احمد
رحيم يسري
ذكرت وسائل إعلام اثيوبية، اليوم السبت، أن تسعة من عناصر الشرطة اعتقلوا على خلفية الانفجار الذي وقع في تجمع بالعاصمة اديس ابابا والذي استهدف رئيس الوزراء ابي احمد، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 150 آخرين.

وبحسب إذاعة " اي بي سي" الحكومية، فإن من بين المعتقلين نائب رئيس مفوضية شرطة اديس ابابا وعدد من القيادات الشرطية بالعاصمة.

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق أن ستة أشخاص مشتبه بهم يخضعون للتحقيق في التفجير الذي أودى بحياة شخص وتسبب في إصابة العشرات في أديس أبابا.

بينما ذكرت وسائل إعلامية أن الشخص الذي يقف وراء الهجوم شرطي يرتدي الزي الرسمي استهدف تجمع مؤيدي رئيس الوزراء بقنبلة يدوية.

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