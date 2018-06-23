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فن

شاهد.. حنان ترك بدون ماكياج على البحر

السبت 23/يونيو/2018 - 09:35 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة حنان ترك صورا لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر حيث تظهر فى الصورة وهى امام شاطئ بحر وبدون ماكياج.

كان حنان ترك كشفت عن الأفيش الدعائى لمسلسلها الإذاعى الجديد، الذى تعود من خلاله إلى الساحة الفنية بعد غياب 5 سنوات.

ونشرت حنان صورة الأفيش عبر حسابها الرسمى بموقع الصور «إنستجرام»، لتشويق متابعيها بالمسلسل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.

يذكر أن أحدث ظهور للفنانة حنان ترك في التليفزيون كان من خلال مسلسل " أخت تريز" عام 2012 ثم اعتزلت الفن وتفرغت لحياتها الاسرية.
شاهد.. حنان ترك بدون ماكياج على البحر
شاهد.. حنان ترك بدون ماكياج على البحر
شاهد.. حنان ترك بدون ماكياج على البحر

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