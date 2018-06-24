محافظ الشرقية بين مطرقة الأزمات وسندان الإنجازات.. يرفع شعار حل المشروعات الخاسرة وإعادة توزيع الموظفين ولقب بمحافظ الأزمات.. وفشل في القضاء على ظاهرة انتشار القمامة

**مرفق النقل الداخل والمحاجر والرصف مشروعات طالتها قرارات المحافظ

**أزمة تجديد إجازات العاملين بالخارج تصل مجلس الوزراء وتنتهي باستمرار التجديد

**المحافظ يتحدى الظروف ويصر علي استكمال المشروعات المتوقفة

**مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإنشاء المدارس الجديدة سيطرت على سنوات تولي "سعيد"



اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية الحالي والذي أثار الجدل خلال الفترة الأخيرة بين أبناء المحافظة بصفة عامة والموظفين والعمال بجميع الإدارات والدواوين بصفة خاصة فلم يستطيع ان يجتمع على قراراته اثنين من أبناء المحافظة والتي وصفوها بالجريئة تارة والمثيرة للجدل تارة أخرى.



رفع اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، شعار"حل المشروعات الخاسرة" وعدم تكليف الدولة أي أعباء اضافية واستكمال المشروعات المتوقفة منذ فترة ودخولها الخدمة لتعود بالفائدة على المواطنين من أبناء المحافظة فحرص على استكمال المشروعات المتوقفة في مجال الصحة والصرف الصحي ومياه الشرب.



ولم ينته الأمر عند هذا الحد ولكنه أصدر عدد من القرارات التي اثارات أبناء محافظة الشرقية في الداخل والخارج مما اضطر القيادات السياسية بالتدخل من أجل احتواء غضب المواطنين وخاصة العاملين بالخارج.



كما فشل اللواء خالد سعيد في القضاء نهائيا على مشكلة انتشار القمامة بجميع مراكز ومدن المحافظة وخاصة في شوارع مدينة الزقازيق مما اضطره إلى إصدار تعليمات مشددة لجميع رؤساء المراكز والمدن بالاهتمام بالنظافة والقضاء على مشكلة انتشار القمامة بالإضافة إلى محاربة ظاهرة نباشي القمامة.



وعلي الجانب الآخر حرص المحافظ على توفير كافة الاعتمادات المالية والموافقات اللازمة لإنشاء المدارس ومحطات الصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها من المشروعات القومية حيث محافظ الشرقية أنه تم وضع خطة لإنشاء محطة مياه شرب بكل مركز ومدينة لفك الاشتباكات بين المناطق وضمان وصول كوب مياه نظيف لكل مواطن والقضاء على ندرة المياه في المناطق النائية والمحرومة.



وأضاف محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 7 مشروعات مياه شرب بنطاق دائرة المحافظة بتكلفة تخطت 3 مليار و655 مليون جنيه، وأن عام 2017 شهد تنفيذ 9 مشروعات مياه تم الإنتهاء من تنفيذ 6 منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتوفر كوب مياه صالح للاستهلاك الآدمي وذلك باستثمارات قدرها 2 مليار و403 مليون جنيه.



وأوضح المحافظ أنه جاري الإنتهاء من تنفيذ محطات مياه ( أبو كبير – مشتول السوق – البكارشة ) بكامل الشبكات وذلك نهاية عام 2018 ليعلن محافظ الشرقية أن إجمالي حجم الاستثمارات في مشروعات قطاع مياه الشرب بلغ 7 مليار و128 مليون جنيه وجاري العمل على توفير التمويل اللازم لتوسعة محطة طارق ابن زياد لخدمة أهالي منشأة أبو عمر وإنشاء محطة القرين ومستقبلًا محطة أبو طاحون.



وفي مجال انشاء المدارس الجديدة فقد أكد المهندس "أحمد مرسى"، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، أنه تم الانتهاء من إنشاء 175 مدرسة، ضمن خطة تنفيذ وإنشاء 200 مدرسة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.



وأضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية أن 25 مدرسة متبقية من خطة العام ستنتهي قبل 1 سبتمبر المقبل، لتوفر 4080 فصلا دراسيا بتكلفة 1.8 مليار جنيه للقضاء على نظام الفترتين، وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية، بالإضافة إلى إنشاء وإقامة 10 إدارات تعليمية، و10 مدارس تجريبية لغات بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتحسين مستوى التعليم، وجاري إنشاء 9 مدارس بمركز ومدينة فاقوس تمهيدا لدخولها الخدمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية .



ومجال الصحة فقد شهدت المحافظة خلال فترة تولي اللواء خالد سعيد كمحافظ للإقليم نشاطا ملحوظا في افتتاح عدد كبير من المستشفيات كان أبرزها افتتاح مستشفى الأمراض الصحة النفسية بأبوحماد.



فيما اكد الدكتور "هشام مسعود" مدير مديرية الصحة انه جاري الانتهاء من التجهيزات النهائية لمبنى الطوارئ لمستشفى فاقوس المركزى والذى يضم 72 سريرا لخدمة أهالى المركز والمراكز المحيطة، ومن المقرر افتتاحه ودخولها الخدمة الفعلية الأيام المقبلة، لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمترددين على المستشفى، وتنفيذ أعمال إنشاء وتجهيز مستشفى الطوارئ بمدينة بلبيس، والمقام بتكلفة 30 مليون جنيه، تمهيدًا لدخولها الخدمة ولتساهم فى تحسين المنظومة الصحية.



كما شهدت المحافظة ايضا الانتهاء من إنشاء وتجهيز مبنى حروق ههيا بطاقة 60 سريرا بتكلفة 16 مليون جنيه والتعاقد مع أطباء مدربين للعناية وإنشاء وتجهيز مبنى الكلى والتعقيم المركزي بمستشفى الإبراهيمية المركزى بتكلفة 2٫8 مليون جنيه وتجهيز 10 عيادات للكشف المبكر عن الفشل الكلوي في 8 مستشفيات وتطوير وحدات للعناية المركزة في 10 مستشفيات بطاقة 83 سريرا بتكلفة 4٫6 مليون وتوفير 14 ماكينة جديدة للفشل الكلوي في 5 مستشفيات وتوفير ثلاجات لحفظ الدم فى 3 مستشفيات بالإضافة إلى وحدة أسنان كاملة بمستشفى الأحرار وتوسيع وحدة الحضانات بمستشفى بلبيس، كما يجرى العمل بمستشفى الكبد بمدينة ههيا للانتهاء منه بتكاليف 58٫6 مليون جنيه ومستشفى طب وجراحة العيون ومستشفيات كفر صقر المركزى و حميات فاقوس وأبو حماد بالسعدية فضلا عن التوسع فى تطوير الإدارات الصحية ومراكز طب الأسرة حيث تم تطوير وتجهيز 25 وحدة صحية بتكلفة 1٫8 مليون جنيه لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.



وعلي الجانب الآخر فلم تمر فترة تولي "سعيد" محافظا للشرقية بدون مشاكل أو أزمات فكما هو معروف عنه من أتخاذ قرارات حاسمة وصعبة رغم ما يعقبها من توابع فبمجرد توليه المسئولية قرر نقل عدد كبير من موظفي الديوان العام الى مختلف المراكز والمدن ورغم ما أثاره هذا القرار من تبعات إلا ان اللواء خالد سعيد أكد أنه اتخذ هذا القرار لصالح العمل وتوزيع الطاقات البشرية.



ولم ينته الأمر عند هذا الحد ولكن شهدت المحافظ خلال الفترات الماضية تظاهرات من العاملين بمشروعات المحاجر والرصف والنقل والمخابز والصناعات النمطية اعتراضًا على قرار اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بشأن تغيير عقودهم، ما يترتب عليه من خفض رواتبهم.



كما شهدت الأيام القليلة الماضية اعتصم العشرات من العاملين بمشروع محاجر الشرقية اعتراضًا على قرار المحافظ رقم 7405 لسنة 2018 بحل وتصفية مشروع المحاجر ودمج العاملين بالمشروع ضمن التقسيم التنظيمي بديوان عام المحافظة تحت مسمى إدارة المحاجر، مطالبين بالإبقاء على المشروع حرصًا عليهم من التشرد.



كما اثار قرار اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بعدم تجديد إجازات العاملين بالخارج والذين قضوا فترة معينة خارج البلد وذلك لحاجة العمل اليهم حالة من الغضب والسخط من جانب العاملين بالخارج والتي تدخل في احتوائها عدد من الوزراء ومجلس الوزراء وانتهت أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية استمرار تجديد الإجازات للعاملين بالخارج وعدم توقفها لحين صدور توجيهات أخرى في هذا الشأن حرصًا على المصلحة العامة ومراعاة لصالح العمل.



جاء ذلك على أثر اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة لبحث ومناقشة ملف تجديد الإجازات للعاملين بالخارج لإيجاد الحلول المُثلى لإتخاذ القرار المناسب لحل المشكلة والتغلب عليها مع مراعاة صالح العمل والخروج بتوصيات للعرض على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لإتخاذ اللازم في هذا الشأن مؤكدًا أن تجديد الإجازات للعاملين بالخارج مستمر ولن يتوقف لحين صدور توجيهات أخرى.



وأضاف محافظ الشرقية: أننا نسعى لضبط منظومة العمل والإستفادة من كافة التخصصات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى الأداء طبقًا للقانون وأن جميع أبنائنا العاملين بالخارج من أبناء الشرقية لا نقبل الضرر بهم ونسعى للحفاظ على استقرار أوضاعهم الأسرية والإجتماعية.