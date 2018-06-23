تسليم 139 ترخيص عيون سطحية وبئر جوفية بالوادي الجديد

أعلنت مصلحة الري والمياه الجوفية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن إصدار وتسليم 139 عين سطحية وبئر جوفية بمراكز المحافظة الخمسة.



أكد وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، المهندس مجدي الشحات، إصدار 138 رخصة عين سطحية للمزارعين لاستصلاح وزراعة مساحات متنوعة بمراكز المحافظة الخمسة، بواقع 101 رخصة بمركز الخارجة و35 بمركز الداخلة، و2 رخصة بمركز الفرافرة.



وأضاف مجدي، أن الوزارة أصدرت رخصة لبئر جوفية شمال واحة الخارجة بالقرب من قرية المنيرة وذلك لإقامة مصنع للمياه الطبيعية، لافتًا إلي تسليم جميع الرخص للمزارعين، علي أن تتولي الإدارة إصدار رخص العيون السطحية من خلال اللجنة العليا للتراخيص و التقنين بوزارة الري، بشكل شهري بمقر الوزارة بمشاركة وكلاء الوزارة ورئيس قطاع المياه الجوفية.