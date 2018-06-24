فرقة الورشة المسرحية تستأنف اليوم عرض "الغرف الصغيرة"

تستأنف فرقة الورشة المسرحية تقديم عرض "الغرف الصغيرة" اليوم الأحد في مقرها 17 شارع شريف وسط القاهرة.ويبدأ العرض في الثامنة مساء ويستمر حتى 29 يونيو الجاري، وتقدمه الفرقة مجانا، بأسبقية حجز المقاعد.



وسبق أن شاركت الفرقة بهذا العرض في مهرجان "دي كاف" للفنون، وهو من بطولة أحمد شكري، عبير علي، داليا الجندي، سيف الأسواني، سينوغرافيا نشوى معتوق وليلى عمرو، إضاءة شريف الدالي، صوت علاء الكاشف، تنفيذ صوت شادي محمود، وأعد النص باللهجة المصرية شادي عاطف، إدارة مسرحية محمد شعراوي ومنة منصور، مخرج منفذ بهاء طلبه، تأليف وائل قدور، إخراج مؤسس الفرقة حسن الجريتلي.



و"الغرف الصغيرة" نص مسرحي تمت كتابته في دمشق عام 2010 يتكون من أربع شخصيات هم صبا، عمار، حنان، سعد، وتدور الأحداث بينهم في إطار نفسي حيث تحمل هذه الشخصيات مجموعة من مشاعر الخوف والألم بسبب محاولاتهم للدخول في تجربة الحب في بيئة إجتماعية معادية ومترددة.



ويغوص النص وكاتبه وائل قدور بشكل غير مباشر في أعماق النفس البشرية حيث يرصد رغبات ومشاعر وأحاسيس داخل النفس البشريه ليرسم من خلالها لوحة حساسة من العواطف الإنسانية.