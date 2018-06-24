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6 خطوات تقضي على الكآبة والإجهاد

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:22 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يستيقظ بعض الأشخاص بمزاج و الشعور بالضعف أو التعب لذلك عليك ان تعرف أنك لست وحدك تعاني من هذ، فأعلم أنك نعيش في عالم، حيث الاكتئاب والاضطرابات المزاجية وهي وباء.

يمكن للأدوية أن تساعد على القضاء على هذه المشكلة ، ولكن لا شيء يمكنه التغلب على الإجهاد بشكل أفضل من الطرق الطبيعية.

فيما يلي قدم موقع STWTH NEWS بعض الطرق التي يجب أن تساعدك على التغلب على الكآبة والعيش حياة خالية من الإجهاد:

1. قلل من تناول الكافيين لأن هذا الدواء سوف يعطيك الأدرينالين الذي يمكن أن يؤثر على مزاجك. تجنّب شرب القهوة أو مشروبات الطاقة أو المشروبات الغازية كلما شعرت بالضغط أو الشعور بالضعف لأن ذلك قد يؤدي إلى بعض التأثيرات الجذرية.

2. الحد من استهلاك الأغذية المجهزة والمعبأة لأن هذه الأطعمة يمكن أن تسبب التهاب في الجسم. هذا يؤثر على المزاج وحتى يؤدي إلى آثار صحية مدمرة.

3. التوقف عن استهلاك المحليات الاصطناعية . وقد أظهرت العديد من الدراسات كيف أن الأسبرتيم والمحليات الصناعية الأخرى يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات المزاج.

4. تناول الطعام الصحي ، بما في ذلك البروتينات والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة. هذه هي المغذيات الكبيرة التي يجب إضافتها إلى طبقك للحفاظ على مستويات جيدة من السكر في الدم. انخفاض في نسبة السكر في الدم يمكن أن يسبب تقلبات مزاجية. تساهم الكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية في خلق الهرمونات والنواقل العصبية لإنتاج هرمون السيروتونين.

5. التوقف عن شرب الكحول لأن هذا يرتبط أيضا باضطرابات المزاج.

6. شرب المزيد من الماء لمنع الجفاف ، وهو الجاني وراء الإثارة والتعب.

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