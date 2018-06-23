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ديني

خالد الجندي: الدعاء على الأعداء لن يحرر القدس .. يديو

السبت 23/يونيو/2018 - 11:01 م
القدس
القدس
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القدس لن تُسترد بالدعاء بالهلك على العدو، مضيفًا: «لا يمكن أن يهلك الله أعداءَنا ونحن جالسون في خمول وتشرذم».

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية «dmc»، أن الله تعالى لا يستجيب الدعاء إلى بالعمل، متسائلًا: «هل نريد أن يحارب الله أعداءنا ونحن جالسون في خمول كسلى؟»، مشيرًا إلى أن بني إسرائيل طلبوا ذلك من نبي الله موسى -عليه السلام- كما ورد في قول الله تعالى: «قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا ۖ فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ» (سورة المائدة: 24).

وأكد أن الدعاء على اليهود لن يحرر الأقصى، لأن الله تعالى لا يتدخل في السنن الدنيوية لصالح أناس كسلى نوم ورقد، مضيفًا: «عايزين ربنا يحارب وإحنا جالسين على المصاطب».




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