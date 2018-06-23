الجيش اليمني : مقتل 10 قيادات ميدانية حوثية بالبيضاء
السبت 23/يونيو/2018 - 10:53 م
الجيش اليمني
أعلن الجيش اليمني مقتل عشر قيادات ميدانية من مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، خلال اليومين الماضيين في المعارك التي وقعت في جبهة الملاجم بمحافظة البيضاء.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان لوزارة الدفاع اليمنية - الذي نشر أسماء القتلى من القيادات الحوثية - القول أن المعارك أسفرت عن تحرير مناطق واسعة بلغت مساحتها أكثر من 50 كيلومترا، وتمتد من عقبة القنذع مرورًا بالجريبات والخط الاسفلتي وصولًا إلى منطقة فضحة بمديرية الملاجم .