الجيش اليمني : مقتل 10 قيادات ‏ميدانية حوثية بالبيضاء ‏

أعلن الجيش اليمني مقتل عشر قيادات ‏ميدانية من مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من ‏إيران، خلال اليومين الماضيين في المعارك التي وقعت في جبهة الملاجم ‏بمحافظة البيضاء.‏



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان لوزارة الدفاع اليمنية - الذي نشر أسماء القتلى من القيادات الحوثية - القول أن المعارك أسفرت عن تحرير ‏مناطق واسعة بلغت مساحتها أكثر من 50 كيلو‏مترا، وتمتد من عقبة القنذع مرورًا بالجريبات ‏والخط الاسفلتي وصولًا إلى منطقة فضحة بمديرية ‏الملاجم .‏