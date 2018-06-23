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أخبار العالم

الجيش اليمني : مقتل 10 قيادات ‏ميدانية حوثية بالبيضاء ‏

السبت 23/يونيو/2018 - 10:53 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
أ ش أ
أعلن الجيش اليمني مقتل عشر قيادات ‏ميدانية من مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من ‏إيران، خلال اليومين الماضيين في المعارك التي وقعت في جبهة الملاجم ‏بمحافظة البيضاء.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان لوزارة الدفاع اليمنية - الذي نشر أسماء القتلى من القيادات الحوثية - القول أن المعارك أسفرت عن تحرير ‏مناطق واسعة بلغت مساحتها أكثر من 50 كيلو‏مترا، وتمتد من عقبة القنذع مرورًا بالجريبات ‏والخط الاسفلتي وصولًا إلى منطقة فضحة بمديرية ‏الملاجم .‏

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