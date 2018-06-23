الجيش اليمني يحرر واديا محليا وسلسلة ‏جبلية في مديرية نهم

أعلن الجيش اليمني عن نجاح قواته في تحقيق تقدما ميدانيا جديدا في ‏مديرية نهم شرقي صنعاء بعد معارك مع مليشيا الحوثي الانقلابية.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري يمني أن قوات الجيش ‏اليمني تمكنت من تحرير تباب صالح علي وسلسلة ‏تباب الرُباح ووادي محلي في مديرية نهم ، مؤكدا أن المعارك ‏أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر المليشيا الحوثية وأسر آخرين.



وأشار المصدر اليمني الى أن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات ‏استهدفت مواقع وتعزيزات المليشيا في الجبهة.‏