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أخبار العالم

الجيش اليمني يحرر واديا محليا وسلسلة ‏جبلية في مديرية نهم

السبت 23/يونيو/2018 - 10:53 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
أ ش أ
أعلن الجيش اليمني عن نجاح قواته في تحقيق تقدما ميدانيا جديدا في ‏مديرية نهم شرقي صنعاء بعد معارك مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري يمني أن قوات الجيش ‏اليمني تمكنت من تحرير تباب صالح علي وسلسلة ‏تباب الرُباح ووادي محلي في مديرية نهم ، مؤكدا أن المعارك ‏أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر المليشيا الحوثية وأسر آخرين.

وأشار المصدر اليمني الى أن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات ‏استهدفت مواقع وتعزيزات المليشيا في الجبهة.‏

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