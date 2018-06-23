الجيش اليمني يحرر واديا محليا وسلسلة جبلية في مديرية نهم
السبت 23/يونيو/2018 - 10:53 م
الجيش اليمني
أعلن الجيش اليمني عن نجاح قواته في تحقيق تقدما ميدانيا جديدا في مديرية نهم شرقي صنعاء بعد معارك مع مليشيا الحوثي الانقلابية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري يمني أن قوات الجيش اليمني تمكنت من تحرير تباب صالح علي وسلسلة تباب الرُباح ووادي محلي في مديرية نهم ، مؤكدا أن المعارك أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر المليشيا الحوثية وأسر آخرين.
وأشار المصدر اليمني الى أن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات استهدفت مواقع وتعزيزات المليشيا في الجبهة.