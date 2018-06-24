هيئة الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة تسجل 35

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الاحد معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وبيًنت الهيئة في بيان لها أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، حيث تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد.



وتوقعت الهيئة أن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء، بجانب نشاطها تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وفيما يتعلق بحالة البحرين الأحمر والمتوسط، المحت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر الأبيض المتوسط خفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج يصل إلى 1.5 متر ورياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر فمضطربة بارتفاع أمواج يصل إلى 3 أمتار ورياح شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

القاهرة 24 - 35

الإسكندرية 24 - 30

السويس 23 - 36

شرم الشيخ 28 - 39

الغردقة 29 - 40

الأقصر 27 - 41

أسوان 29 - 40

