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أخبار البلد

وزير التعليم العالي عن الهبات والتبرعات: القلم الرصاص بنحاسب عليه

السبت 23/يونيو/2018 - 11:11 م
صدى البلد
مجدى ابراهيم و مي شاهين
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن لوائح التبرعات والهبات للهيئات التابعة للوزارة مقنن بشكل صارم للغاية، وهناك نظامًا لا يمكن تخطيه، قائلًا "القلم الرصاص بنحاسب عليه".

وقال عبد الغفار، على هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت: "مفيش قلم رصاص من تبرع بمجلس قسم ثم مجلس كلية ثم مجلس جامعة ثم المخازن يثبت فيها هذا القلم ثمنه وطوله ومواصفاته ومن سوف يستلمه باستمارة والجهاز المركزي يحاسب عليه".

وأشار الوزير إلى أن هناك نموذج للتبرعات والهبات ويتم العمل عليها منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن 30 إلى 40% من ميزانية تلك الهيئات تأتي من التبرعات من البنوك والمجتمع المدني، موضحًا أنه تلك الميزانية تحت المراقبة حيث هناك جزء مخصص للتسويق.

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