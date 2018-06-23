وفاة مؤسس جهاز المخابرات في كوريا الجنوبية عن عمر 92 عاما

توفى كيم جونج بيل، مؤسس جهاز المخابرات فى كوريا الجنوبية اليوم /السبت/ في مستشفى بسول، وذلك عن عمر ناهز 92 عاما .



وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الأطباء في مستشفى جامعة سونشونهيانج أعلنوا وفاة جونج بيل بعد وصوله إلى المستشفى متأثرا بأمراض الشيخوخة.



يشار إلى أن جونج بيل هو ليفتنانت جنرال متقاعد وشغل منصب رئيس الوزراء فى كوريا الجنوبية مرتين، كما شغل عضوية الجمعية الوطنية لتسع مرات قبل اعتزاله السياسة عام 2004 .