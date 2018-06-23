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أخبار العالم

السودان يدينان تفجير إثيوبيا ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء

السبت 23/يونيو/2018 - 10:54 م
تفجير إثيوبيا
تفجير إثيوبيا
أ ش أ
أدان وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد، التفجير الآثم الذي وقع وسط العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم /السبت/.

وأعرب الوزير - في اتصال هاتفي مع نظيره الإثيوبي ورقيني قبيو، بحسب بيان صحفي صدر عن الخارجية السودانية - عن تعازي ومواساة حكومة وشعب السودان لأسر الضحايا والجرحى وحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية .

وشدد الوزير على رفض حكومة السودان واستنكارها لكافة الأعمال الإجرامية واستباحة دماء الأبرياء وترويع الآمنين، الأمر الذي ترفضه كافة الشرائع والقوانين الدولية.

وأكد دعم ومساندة حكومة وشعب السودان، لسلام وأمن ووحدة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ودعمه ومساندته لها في مواجهة الأعمال الإجرامية الآثمة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإثيوبي - خلال الاتصال - عن شكره وتقديره لنظيره السوداني ولحكومة وشعب السودان على التعاطف والدعم، معتبرًا ذلك أمرا طبيعيا بين شعبين وبلدين تجمع بينهما العديد من الروابط .

وأدانت الجمهورية اليمنية، بأشد العبارات، اليوم /السبت/، محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا الدكتور آبي أحمد أثناء إلقائه كلمة أمام تجمع لمؤيديه في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ مما أدى إلى مقتل رجل واحد وإصابة أكثر من130 شخص.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية - في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - رفضها لهذا العمل الإجرامي الذي يستهدف الاستقرار والسلام والوحدة الوطنية وعملية الإصلاحات في جمهورية إثيوبيا الصديقة.

وجددت الوزارة اليمنية وقوفها الى جانب جمهورية إثيوبيا الديمقراطية ودعمها في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية ودعمها للجهود التي يبذلها الدكتور آبي أحمد للإصلاح والتنمية في بلاده .

وعبر البيان اليمني عن خالص التعازي لحكومة وشعب اثيوبيا الصديق ولأسرة الضحية متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل .

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