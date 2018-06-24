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أخبار البلد

طلاب الثانوية يؤدون امتحانات الأحياء والديناميكا وعلم النفس.. اليوم

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:22 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياســـمين بدوي
يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد، حيث يؤدي طلاب شعبة علمي علوم، الامتحان في مادة الأحياء، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان بهذه المادة (249.608) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب علمي رياضة اليوم الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون هذا الامتحان (108.838) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

أما طلاب الشعبة الأدبية، فمن المقرر أن يؤدوا اليوم امتحان مادة علم النفس والاجتماع، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحان هذه المادة (245.386) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة تسير هذا العام بشكل جيد ومنضبط، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية تحرص قبل بدء كل امتحان على الاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما يقوم فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات، ويقوم فريق مكافحة الغش الإلكتروني بتحديد مكان أي طالب يحاول تصوير الكراسة الامتحانية ونشرها على صفحات الغش أثناء سير الامتحان.

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