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بنات البلد

تحذير.. الطهي في أوانى تيفال مخدوشة يسبب كارثة صحية

السبت 23/يونيو/2018 - 11:02 م
صدى البلد
علا أحمد
قال الدكتور هانى الناظر استشارى الجلدية، إن هناك الكثير من العادات الخاطئة التي تقوم بها الكثير من النساء والتي تسبب العديد من الأمراض الصحية.

وأضاف هانى الناظر عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي ، إن أواني الطهي التيفال والسيراميك والجرانيت كلها آمنة تماما، ولا تشكل خطورة على الصحة العامة للجسم.


وأشار هانى الناظر إلى أن أواني الطهي تشكل خطورة اذا تعرضت للخدش، وبالتالي لا تصلح للطهي لأنها تسبب أمراضا خطيرة.

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