ضحايا التسويق الالكترونى: نصبوا علينا وباعوا لنا الوهم.. فيديو

قال محمد أحد ضحايا التسويق الشبكي أن شركات التسويق الإلكتروني بتنصب علينا وبتبيع الوهم لنا لافتًا إلى أن الشركات ربحت المليارات مستغلين أموال الشباب الساعين للعمل بحجة توفير فرص عمل حقيقية وتهدف الي الثراء السريع.



وأضاف محمد خلال لقاءه في برنامج سكوب مع الإعلامية جيهان عفيفي على قناة Ltc أن التسويق الشبكي أصبح أحدث موضة للنصب والتربح من أموال الناس مشيرًا إلي أنه خسر 60 ألف جنيه خلال فترة قليلة تعامل فيها مع شركات التسويق.



واوضح رأفت احد ضحايا التسويق الشبكي أنه خسر مبالغ كبيرة في التسوق مع عدد من الشباب لسانهم معسول معللا خسراته بالخيبة بعد سنه 55 خبرة في الحياة مشيرًا إلى أن الشركات تنشر اعدادا كبيرة من الشباب للترويج للسلع التي تباع.



وطالب الحكومة برصد الشركات التي تنصب على الشباب ورجعوع حقوقهم والقبض عليهم حفاظًا على مستقبل الشباب حتي لا يقع ضحية جديدة في فخ التسوق الشبكي.