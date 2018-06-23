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شرط وحيد يرجح كفة المعارضة في الانتخابات التركية.. فيديو

السبت 23/يونيو/2018 - 11:49 م
أرشيفية
أرشيفية
هاني حسين
قال سيد عبد المجيد، مراسل جريدة الأهرام من تركيا، إن المشهد في تركيا ساخن للغاية خاصة مع إقتراب الإنتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن الواقع على الأرض يرجح كفة المعارضة في الانتخابات شريطة أن تتمتع الانتخابات بالنزاهة والشفافية.

وأضاف عبدالمجيد في مداخلة هاتفية على قناة "تن"، أن النزاهة والشفافية في تلك الإنتخابات عليها علامات إستفهام كبيرة للغاية، حيث تم تزييف إرادة المواطنين قبيل الإنتخابات من قبل وسائل الإعلام التركية المسيطر عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من خلال تهميش المعارضة وعدم ظهورها إعلاميا.

وتابع: "مئات الآلاف من المعارضة احتشدوا في أنقرة لتأييد مرشح المعارضة محرم انجه رئيس الحزب الجمهوري اليساري".

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