أمين الفتوى يرد بالدليل على افتراءات شائعة بخصوص المرأة.. فيديو

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك من استغل الدين ونسب للرسول أقوال قالها في حق المرأة وهى غير صحيحة.



وأضاف "عويضة" خلال لقائه على فضائية"الحياة" أن أكبر مصيبة استغلال الأمور باسم الدين وإقحامه فيما لم يأت به في شرع أو سنة أو أقوال الصحابة، موضحا أن البعض نسب إلى الرسول قول" شاورهن وخالفوهن"، مشيرا إلى أن هذا خطأ ولم يفعل ذلك بل شاور الرسول أم سلمة ولم يخالفها وفعل ما أشارت عليه به.



وتابع": البعض ينسب لسيدنا علي بن أبي طالب قول" المرأة كلهن شر" مؤكدا أنه كلام غير منطقي وافتراء ولم يقل سيدنا علي هذا الكلام.

