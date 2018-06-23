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محافظات

محافظ الجيزة يطمئن على مصابي غزة بمستشفى الشيخ زايد

السبت 23/يونيو/2018 - 10:56 م
محافظ الجيزة يطمئن
محافظ الجيزة يطمئن على مصابى غزة بمستشفى الشيخ زايد التخصصى
محمد الصاحى
أجرى اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة إتصالًا هاتفيًا بالدكتور حازم الفيل مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصى للإطمئنان على حالة المصابين من الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة .

كما حرص المحافظ على الإطمئنان بنفسه عن حالة المصابين، خلال مكالمة هاتفية مع أحد المصابين للإطمئنان على حالته مؤكدًا له أنه فى بلده الثانى مصر وسيلقى كل عناية لحين إنتهاء فترة العلاج .

ووجه الدالي بتقديم أفضل الرعاية الصحية للمصابين والبالغ عددهم 8 أشخاص وتقديم الإسعافات اللازمة لحين إستقرار حالتهم وخروجهم من المستشفى .

وكلف المحافظ الدكتورة هناء السروجى وكيل وزارة الصحة بالجيزة بزيارة المصابين بالمستشفى لمتابعة حالتهم حيث قامت بالفعل بزيارتهم مساء اليوم السبت.
محافظ الجيزة يطمئن على مصابي غزة بمستشفى الشيخ زايد
محافظ الجيزة يطمئن على مصابي غزة بمستشفى الشيخ زايد
محافظ الجيزة يطمئن على مصابي غزة بمستشفى الشيخ زايد

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