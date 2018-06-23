ننشر أسعار المرحلة الثالثة لشقق دار مصر.. المتر من 5 إلى 10آلاف جنيه

وتأتى الشيخ زايد فى الأسعار القاهرة بسعر 9700 جنيه للمتر، بعدها دمياط الجديدة بـــ9080 جنيها للمتر المربع، وتليها مدينة 6 أكتوبر بسعر 7870 جنيها للمتر ، ثم مدينتى العبور والشروق بنفس السعر 7400 جنيه للمتر المربع، وأخيرا المنيا الجديدة.



ويعد السعر المحدد هو السعر الأولى للوحدات بالأدوار الأرضى والأخير ويضاف 2% لكل دور متكرر من الأول للخامس، وتتراوح مساحات الوحدات بين 100 إلى 150 متر مربع تقريبا، ويتم تسليمها كاملة التشطيب خلال 18 شهر من حجزها، وتعتزم وزارة الإسكان طرحها للحجز خلال الشهر المقبل.

حصل موقع "صدى البلد" الإخبارى، على وثيقة تحديد الأسعار لـــ"شقق" المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر"، بــ7 مدن جديدة هى "القاهرة الجديدة وأكتوبر والمنيا الجديدة والعبور والشيخ زايد ودمياط الجديدة والشروق".وتتراوح القيمة السعرية للمتر من 5650 جنيها فى أقل المدن وهى "المنيا الجديدة"، وتصل إلى 10100 جنيه فى أعلى المدن الجديدة بالشيخ زايد.