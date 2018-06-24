المركزي:1.7 تريليون استثمارات بأذون الخزانة للبنوك في يناير وديسمبر الماضيين

بلغ إجمالي الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة بالبنوك نحو 1.7 تريليون جنيه بنهاية يناير وديسمبر الماضيين مقارنة بـ1.65 تريليونا في نوفمبر 2017 بفارق 50 مليار جنيه.



وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان ارصدة لدي البنوك داخل وخارج مصر بـ 1.41 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي مقابل 1.323مليار جنيه في ديسمبر السابق مقارنة بـ 2 مليار جنيه في نوفمبر الماضي.



وبلغت أرصدة الاقراض والخصم للعملاء 1.5 تريليون جنيه في يناير السابق مقابل 1.46 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي ومقارنة بـ 1.441 تريليون جنيه في نوفمبر السابق لهما.

