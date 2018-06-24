طقوس مولد المسلمي تثير جدلًا.. المشاركون يواجهون تهمة ازدراء الأديان.. والأوقاف تحيل عامل المسجد للتحقيق.. وخالد الجندي: فضيحة اخترعوا فيها صلاة جديدة.. والأطرش: عبث لا يليق

رئيس الفتوى سابقا: الرقص في المساجد عبث لا يصح في بيوت الله

خالد الجندى: طقوس مولد المسلمي صلاة جديدة وفضيحة وبدعة

الأوقاف: إيقاف عامل واقعة الرقص في مسجد بالدقهلية عن العمل

شهدت قرية طناح في محافظة الدقهلية، واقعة رقص أمام المسجد وأداء طقوس غريبة على الدين الإسلامي والمجتمع، خلال الاحتفال بالليلة الختامية لمولد المسلمي بالقرية، ما أثار غضب كثير من المواطنين بعد ما تناولته بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، ودفع أحد شباب القرية لتحرير محضر يتهم المشاركين فيه بازدراء الأديان.واستنكر الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، واقعة الرقص هذه، مشددًا على «أن هذا الرقص والحركات الغريبة عبث لا يصح ولا يليق بالمساجد التي هي بيوت الله تعالى في الأرض، التي أمرنا الإسلام باحترامها».وقال الشيخ عبد الحميد، إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرنا عن فضل المساجد، فقال: «ما من مسلم توضأ، فأحسن الوضوء، ثم أتى مسجدًا من مساجد الله، إلا كان زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر» (أخرجه الطبراني)، وفي رواية ثانية: «إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم جاءني».وأضاف: "لما كانت الصلاة بتلك المنزلة، أمر جلَّ وعلا أن تبنى المساجد، وتشاد على اسمه الخاص، وأن تعظم ويرفع شأنها، لتكون منارات للهدى، ومراكز للإشعاع الروحي، يُعبَد الله فيها بتوحيده، ويذكر وتتلى آياته، يقول جل وعلا: «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ * رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ» [النور: 36، 37].وطالب الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، وزارة الأوقاف بالضرب من حديد على من يعبثون بحُرمات المساجد، مؤيدًا ما فعله أحد شباب القرية بأن حرر ضد هؤلاء محضرًا اتهمهم فيه بازدراء الأديان وأداء طقوس غريبة على الدين الإسلامي والمجتمع، مؤكدًا أن هذا المحضر يأتي صونا لبيوت الله تعالى من العبث بها.من جانبها، شن الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، هجومًا عنيفًا على هؤلاء، قائلًا: «الرجل بيرقص فشر الراقصة اللولبية، وبيرقصوا فى المسجد، وقال إيه طريقة صوفية، وحضرة ذكر».ووصف «الجندي» أفعالهم الغريبة بأنها صلاة جديدة، قائلًا: «الناس اخترعوا صلاة جديدة، وفضيحة بجلال وبدعة، وأحد وكلاء وزارة الأوقاف، طالع يقول مش عاوزين نكبر المسألة، دول عشرين واحد، دى مصيبة، العشرين دول هيبقوا مليون بعد كده، دى جريمة".وأضاف الجندى: «لازم نتصدى لتلك الأمور بحزم، ولا نهون منها حتى لا تنتشر خاصة في ظل التطور التكنولوجى»، مستشهدًا بمقولة: «معظم النار من مستصغر الشرر».بدورها، نفت وزارة الأوقاف ما تناولته بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي من حدوث طقوس غريبة بأحد مساجد الدقهلية، مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة عاجلة من التفتيش العام، وبالنزول على الطبيعة تأكد أن ما حدث لم يكن داخل المسجد إنما كان خارجه.وأضافت الوازرة في بيان لها، أنه على الرغم من عدم ثبوت تورط خطيب الجمعة في الأمر على الإطلاق، فقد تمت إحالته إلى التحقيق ليس بسبب الواقعة التي لا دخل له بها، وإنما بسبب خروجه عن موضوع الخطبة، حيث بدأ بموضوع الخطبة الموحد ثم خرج عنه لموضوع آخر لا علاقة له بالواقعة أيضًا، ولا بموضوع الخطبة.وأوضح البيان أن عامل المسجد نظرًا لاشتراكه في الواقعة التي تمت خارج المسجد، فقد تم إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات في مدى مسئوليته عما حدث بديوان عام الوزارة.وكانت مباحث مركز المنصورة ألقت القبض على عامل مسجد وشيخ بالطريقة المسلمية الصوفية، بعد أن اتهمه أحد شباب قرية طناح بازدراء الأديان وأداء طقوس غريبة على الدين الإسلامي والمجتمع في الشارع مساء الخميس الماضي، خلال الاحتفال بالليلة الختامية لمولد المسلمي بالقرية.تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث المديرية، ببلاغ أحد شباب طناح ضد "وائل. م"، عامل مسجد، يتهمه بازدراء الأديان، وأداء طقوس غريبة على المجتمع، بعد حصوله على ترخيص احتفالية بأحد الموالد بطناح ولكنه أساء للدين بأداء حركات تشبه الصلاة بعد الرقص على أنغام الموسيقى.وتمكن ضباط مباحث مركز المنصورة من ضبط المبلغ ضده، والذي أكد أنه لم يفعل ما يخالف الشرع، وأنه أتى بحركات صوفية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لحين عرضه على النيابة العامة.من جانبه، أفاد الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، بأنه فور العلم بالواقعة تمت إحالة هذا الشخص إلى التحقيق فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية معه، وذلك لأن التزامه في العمل لابد أن ينعكس على الشارع، رغم أن ما تم تداوله من مقاطع فيديو ليس لنا علاقة بها لأنها جميعًا تمت خارج المسجد.وأضاف: «تم تنظيم قافلة من مشايخ الأوقاف لتوعية أهالي القرية من تلك الطقوس الغريبة والتي هي خارجه عن الدين ورغم أنها تمتم بعيد عن المسجد، إلا أنه ينبغي توعية المواطنين بها».