خالد سمير: تعميم المجلس الاعلى للصحة فى المحافظات لتنسيق الخدمات

قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء السابق، ان تصريحات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد اليوم عن تفعيل المجلس الاعلى للصحة فى كافة محافظات مصر تفعيل لدور المجالس الاقليمية المتواجدة منذ زمن بالمحافظات.



واضاف سمير فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان هذا المجلس يضم جميع رؤساء الهيئات مثل المستشفيات الجامعية ووكيل وزارة الصحة وعمداء كليات الطب والاسعاف ورئاسة المحافظ.



واوضح ان اهمية هذا المجلس تتمثل فى ايجاد تنسيق بين الخدمة الصحية والرعاية لان المشكلة الحقيقية هى عدم وجود تعاون بين مقدمى الخدمة فهناك تشرزم فى الخدمة الصحية فى المحافظات.



كانت الدكتورة هالة زايد قد اعلنت انها ستدرس تفعيل المجلس الأعلى للصحة بكافة محافظات مصر استجابة لطلب أحد رؤساء الجامعات أثناء حضورها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.