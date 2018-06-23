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أخبار البلد

الحق فى الصحة: تعميم المجلس الاعلى يحل مشاكل المواطنين

السبت 23/يونيو/2018 - 11:07 م
صدى البلد
كريم عاطف
قال الدكتور محمد حسن خليل رئيس جمعية الحق فى الصحة ان المجلس الاعلى للصحة الذى تدرس وزير الصحة الدكتورة هالة زايد تفعيله فى المحافظات يضم في عضويته ممثلين عن 6 وزارات بالاضافة الى وزارة الصحة ودوره الاساسى التنسيق بين الوزارات فى شئون الصحة العامة، مؤكدا أنه لم يعقد الا مرتين منذ انشائه.

واضافت خليل لـ"صدى البلد" ان تفعيل هذا المجلس من الممكن ان يساعد فى التنسيق بين المدريات مثل التعليم والصحة وضبط المستوى الصحى فى المدارس وحل المشاكل الملموسة بسبب التنسيق فيما بينهم.

واوضح خليل ان هذا المجلس اذا كان سيقوم بهذا الدور بالفعل فيعتبر شيئا جيدا ونحتاج اليه هذه الفترة.

كانت الدكتورة هالة زايد، اعلنت انها ستدرس تفعيل المجلس الأعلى للصحة بكافة محافظات مصر استجابة لطلب أحد رؤساء الجامعات أثناء حضورها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

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