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عبد الناصر زيدان: ما حدث في معسكر المنتخب يشبه فرح العمدة

السبت 23/يونيو/2018 - 10:55 م
الناقد الرياضى عبد
الناقد الرياضى عبد الناصر زيدان
كريم الخطيب - رقية محمد
قال الناقد الرياضى عبد الناصر زيدان إن الصورة التى تم التقاطها للفنانين كانت بفندق إقامة اللاعبين، مشددا على أن دعوة الفنانين كانت شاملة التذكرة والإقامة دون مصروف جيب للفنانين.

وأضاف زيدان خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج «على مسئوليتى» على قناة « صدى البلد» أن أغلب الألفاظ غير اللائقة الصادر تجاه الفنانين الذين سافروا لروسيا من زملائهم الممثلين، رافضا إلقاء التهم على الشعب المصرى فالشعب المصرى بريء مما يحدث.

وأشار الناقد الرياضى إلى أن معسكر المنتخب الوطنى فى روسيا شهد فوضى كبيرة، ولم يكن هناك قبضة على المنتخب وسمح لزوجات اللاعبين بالتواجد فى معسكر اللاعبين فى سابقة لم تحدث فى اى منتخب مشارك فى البطولة، وما كان يحدث فى معسكر المنتخب يشبه فرح العمدة، مطالبا بضرورة محاكمة مدير المنتخب الوطنى إيهاب لهيطة لارتكابه العديد من الكوارث منها اختيار موقع إقامة المنتخب كما ان زوجته وأولاده يتواجدون فى المعسكر.

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