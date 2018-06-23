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أخبار البلد

أحمد كامل: فكرة تعميم المجلس الأعلى للصحة يجب تطبيقها فى كل الوزارات

السبت 23/يونيو/2018 - 11:08 م
صدى البلد
كريم عاطف
قال الدكتور أحمد كامل المستشار الإعلامى السابق لوزارة الصحة أن المجلس الأعلى للصحة الذى تدرس الوزيرة الدكتورة هالة زايد تعميمه فى كافة المحافظات يعتبر شيئا جيدا لابد ان يتم تطبيق فكرته فى كل الوزارات .

وأضاف كامل فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان كل وزير يصل لمنصبه تكون له طريقه للعمل حتى يستطيع أخذ افضل قرار ممكن وصناعته جزء وتنفيذه جزء اخر وهناك البعض تضع خطط جيدة ولكن لم تستطع التنفيذ وهناك اخرين يأخذون قرارات خاطئة ويتم تنفيذها وهذه الكارثة وان ما تقوم به وزيرة الصحة بالاعتناء بخطوة اخذ القرار بعناية يعتبر جيدا جدا .

وأوضح كامل ان سماع صوت المواطن قبل اخذ اى قرار من الممكن ان يؤثر عليه فهذا يفرق كثيرا مع اتخاذ القرار .

وكانت الدكتورة هالة زايد قد اعلنت انها ستدرس تفعيل المجلس الأعلى للصحة بكافة محافظات مصر استجابة لطلب أحد رؤساء الجامعات أثناء حضورها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى .

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