أبو العينين: حملات تشويه منظمة تستهدف النيل من مصر

قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، إن النظام الاقتصادي في مصر حاليًا هو نظام اقتصاد السوق الحر، ولا يوجد ما يسمى بـ الاقتصاد الاشتراكي، لأنه انقرض في أغلب دول العالم، بجانب أن الدستور المصري أقر نظام اقتصاد السوق الحر.



وأضاف رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط في حوار له مع مجلة "المجلة"، أن هناك متربصين بمصر يروجون معلومات خاطئة ولا يُرد عليهم بالطريقة المطلوبة.



وتابع رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن هناك حملات منظمة ومدفوعة يروجها أهل الشر، تزعم أن مصر بلد غير آمن للاستثمار، وللأسف لا يرد عليهم كما يجب، فعلى سبيل المثال عندما تدعو أحد المستثمرين للمجيء إلى مصر للاستثمار فيها، يرد بالقول: هل مصر آمنة؟ وهذا بسبب الحملات الكاذبة والمغرضة التي تحاول النيل من مصر.