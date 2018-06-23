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برلمان

برلماني يناشد الرئيس للإبقاء على علاء أبوزيد محافظا لمطروح

السبت 23/يونيو/2018 - 11:47 م
علاء أبوزيد محافظ
علاء أبوزيد محافظ مطروح
أحمد أيمن
أكد النائب أحمد رسلان رئيس المجموعة البرلمانية لنواب محافظة مطروح بمجلس النواب والنائب الاول لرئيس البرلمان العربى أن حركة المحافظين اصبحت ضرورة دستورية وحتمية بعد اداء الرئيس عبد الفتاح السيسى لليمين الدستورية امام مجلس النواب فى بداية شهر يونيو الجارى لبدء فترته الثانية لرئاسة مصر، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمحافظة مطروح فإنه يجب سؤال نواب وشعب مطروح والأجهزة الرقابية عن اللواء علاء أبو زيد فهو رجل دولة من طراز فريد ومن أنجح وأنشط المحافظين على مستوى الجمهورية وهو خارج المنافسة.

وأضاف رسلان في بيان له، أن المحافظ جاء بمطلب شعبى من أبناء وجماهير محافظة مطروح بجميع مدنها وقراها وقد استجاب لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أهدى مطروح اللواء علاء أبوزيد الذى حصل على المركز الأول فى أكثر من استفتاء محايد كأفضل وأنجح محافظ على مستوى الجمهورية.

وتابع: "اسأولوا لجان مجلس النواب التى قامت بزيارات لمحافظة مطروح عن أداء اللواء علاء أبو زيد واسألوا المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان عن أداء ورؤية اللواء علاء أبو زيد فى مشروع قانون الإدارة المحلية والتى أخذت بها اللجنة من أجل منح المزيد من الصلاحيات لسلطة المحافظين وأكد النائب أحمد رسلان أن اللواء علاء أبو زيد مكسب كبير ليس لمحافظة مطروح بل لمنطقة الساحل الشمالى كله من حدود الإسكندرية وحتى السلوم والحدود الليبية من أجل التنمية الشاملة والحقيقية للمشروع القومى العملاق الخاص بتنمية المنطقة الشمالية الغربية بأسرها".

وأكد رسلان أن اللواء علاء أبو زيد لم يعد مطلبا شعبيا لأهالى وجماهير مطروح ولكن أصبح مطلبا للأمن القومى المصرى فهو الوحيد القادر على مساندة جهود قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزة الشرطة فى حماية حدود مصر الغربية من مخاطر الإرهاب من الجماعات الإرهابية والتكفيرية الخطرة التى تحاول أن تتسلل من الجانب الليبيى إلى الحدود المصرية بحكم علاقاته القوية مع جميع القيادات الليبية وكبار العائلات داخل ليبيا.

وناشد النائب، الرئيس عبد الفتاح السيسى الإبقاء على اللواء علاء أبو زيد محافظا لمطروح بعد قدرته ونجاحه فى تنفيذ رؤية القيادة السياسية والحكومة فى إنجاز العديد من المشروعات التنموية داخل مطروح ومواجهة ارتفاع الأسعار وأزمة البطالة وفتح ملفات إصلاح مشكلات قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات الأخرى.

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