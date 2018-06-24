أحمد موسى: محرم إنجه رئيس تركيا القادم.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تركيا ستشهد غدًا انتخابات رئاسية وبرلمانية، مشيرًا إلى أن المرشح التركي للرئاسة محرم إنجه سيكون رئيس تركيا القادم إذا لم يحدث تزوير.



وتابع "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي"، على"صدى البلد"، مساء السبت، « يعني بكره ممكن نقول لأردوغان باي باي إذا لم يحدث تزوير في الانتخابات التركية» لافتا إلى أن محرم أقام أكبر تجمعات انتخابية خلال الأيام الماضية.



وأشار أحمد موسى إلى أن أول قرار سيتخده إنجيه حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية التركية طرد جماعة الإخوان الإرهابية، حيث إن هذا الرجل يدرك خطورة هذه الجماعة، لذلك سيطردهم خارج تركيا.

