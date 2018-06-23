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أخبار العالم

300 دبلوماسي تركي طلبوا اللجوء في ألمانيا منذ محاولة الانقلاب

السبت 23/يونيو/2018 - 11:48 م
تركيا والمانيا
تركيا والمانيا
رويترز
ذكرت صحيفة ألمانية اليوم السبت أن نحو 300 دبلوماسي تركي طلبوا اللجوء في ألمانيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا في يوليو تموز 2016.

وذكرت صحيفة فيلت ام سونتاج أن بيانات من وزارة الداخلية الألمانية أظهرت أن 1177 تركيا لهم صفة دبلوماسي أو مسؤول، بما في ذلك زوجات وأبناء دبلوماسيين، طلبوا اللجوء.

ولم يصدر تعليق فوري من الوزارة.

وعقب محاولة الانقلاب، اعتقلت تركيا أكثر من 40 ألف شخص وفصلت وأوقفت عن العمل أكثر من 100 ألف آخرين في الجيش والمؤسسات العامة والقطاع الخاص.

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