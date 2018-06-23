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برلمان

برلماني يعد تشريعا لفرض ضريبة على إعلانات السوشيال ميديا

السبت 23/يونيو/2018 - 11:07 م
سوشيال ميديا
سوشيال ميديا
أحمد أيمن
رحب النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن دراسة إيردات الإعلانات على السوشيال ميديا تمهيدا لفرض ضريبة على الشركات المعلنة، لافتا إلى إنه يعد تشريع لفرض ضريبة على إعلانات الانترنت خاصة "الفيسبوك" لتعظيم موارد الدولة من الضرائب وضمان حقها في الربح العائد من هذه الإعلانات.

وأكد كدواني في تصريحات خاصة، أن المعلنين على مواقع التواصل الاجتماعي لا يدفعون ضرائب على إعلاناتهم على الرغم من الأرباح التي يحققوها من وراء هذه الإعلانات، نظرا لعدم وجود تشريع أو نص قانوني يلزمهم بذلك، كما لا توجد رقابة على هذه التجارة الإلكترونية والعائدات التي تحققها.

وشدد وكيل لجنة الدفاع، على أهمية التعاون بين وزارتي المالية والاتصالات لتحديد حجم الإيرادات التي يتم تحصيلها من إعلانات الانترنت وبحث نسبة الضريبة المفروضة وكيفية تحصيلها من المعلنين.

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