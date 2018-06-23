ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

مولر: حققنا فوزا مستحقا على السويد.. وكروس أحرز هدفا مجنونا

السبت 23/يونيو/2018 - 11:01 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد توماس مولر لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم، أن منتخب بلاده يستحق الفوز على نظيره السويدي، مشيرا إلى أن ألمانيا قدمت أداء مميزا طوال اللقاء.

وحقق المنتخب الألماني فوزا قاتلا على نظيره السويدي بنتيجة (2-1)، مساء اليوم /السبت/ بمدينة "سوتشي" الروسية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لمونديال روسيا؛ لتحقق ألمانيا أول انتصار لها في البطولة.

وقال مولر - في تصريحات عقب اللقاء - "حققنا فوزا مستحقا على السويد، من خلال هدف مجنون لتونس كروس".

وأضاف لاعب فريق بايرن ميونخ قائلا "المباراة كانت صعبة للغاية، وتمكنا من تحقيق عودة مهمة في اللقاء، بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام المكسيك"، مشيرا إلى أنه كان يؤمن بفوز المنتخب الألماني حتى اللحظات الأخيرة من المباراة.

موضوعات متعلقة

مباراة ألمانيا والمكسيك .. 20 دقيقة تعادل سلبي وضغط مكسيكى ونوير يتألق

لوزانو يتقدم لمنتخب المكسيك بهدف أمام ألمانيا .. فيديو وصور

المكسيك تنهي الشوط الأول بالتقدم على ألمانيا بهدف.. فيديو وصور

منتخب المكسيك يسقط ألمانيا حامل اللقب بهدف في المونديال.. فيديو وصور

شاهد .. ملخص وهدف مباراة المكسيك وألمانيا

65 دقيقة .. تسديدات وضغط على الأطراف سلاح ألمانيا أمام السويد

ترشيحاتنا

شاهد .. كوريا تسجل هدف أول عالمي أمام المكسيك

شاهد هجوم أحمد موسى على مذيع beIN Sport

الرئيس السيسي يصدق على العلاوة الخاصة والاستثنائية للعاملين بالدولة

أحمد موسى:على اتحاد الكرة البحث عن مدرب بدلا من لامورى فى زوري

مدير منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة سعد سمير وكهربا

كأس العالم 2018 بروسيا يحقق رقما قياسيا

ماركو ريوس أفضل لاعب في مباراة ألمانيا والسويد بكأس العالم

شريف منير: هذا ماحدث فى فندق اللاعبين بروسيا ولست نادما

صدى البلد يشرح لك طريقة حساب ضرائبك السنوية على المرتب

مارادونا: ميسي لن يحقق بطولة كأس العالم بمفرده

السويد يحقق رقما سلبيا عقب الهزيمة من ألمانيا

هازارد يضيف الهدف الرابع لبلجيكا أمام تونس .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 ميداليات حصيلة مصر في اليوم الأول لدورة ألعاب البحر المتوسط

السويد يحقق رقما سلبيا عقب الهزيمة من ألمانيا

شوبير: مش عايزين ألمانيا تخرج من كأس العالم

الأقراط الكبيرة تعود بقوة في موضة صيف 2018.. صور

طريقة استخدام الكونسيلر لإخفاء عيوب البشرة.. صور

فيديو

حماية المستهلك: غير الملتزم بتعريفة الركوب مخالف للقانون
ضحايا التسويق الالكترونى: نصبوا علينا وباعوا لنا الوهم.. فيديو
عبد الناصر زيدان: ما حدث في معسكر المنتخب يشبه فرح العمدة
أبو المعاطى زكي يعتذر للإعلامية بوسي شلبي
أشرف زكي: هناك تحريض واضح بحق الفنانين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟