مولر: حققنا فوزا مستحقا على السويد.. وكروس أحرز هدفا مجنونا

أكد توماس مولر لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم، أن منتخب بلاده يستحق الفوز على نظيره السويدي، مشيرا إلى أن ألمانيا قدمت أداء مميزا طوال اللقاء.



وحقق المنتخب الألماني فوزا قاتلا على نظيره السويدي بنتيجة (2-1)، مساء اليوم /السبت/ بمدينة "سوتشي" الروسية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لمونديال روسيا؛ لتحقق ألمانيا أول انتصار لها في البطولة.



وقال مولر - في تصريحات عقب اللقاء - "حققنا فوزا مستحقا على السويد، من خلال هدف مجنون لتونس كروس".



وأضاف لاعب فريق بايرن ميونخ قائلا "المباراة كانت صعبة للغاية، وتمكنا من تحقيق عودة مهمة في اللقاء، بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام المكسيك"، مشيرا إلى أنه كان يؤمن بفوز المنتخب الألماني حتى اللحظات الأخيرة من المباراة.