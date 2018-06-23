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حماية المستهلك: غير الملتزم بتعريفة الركوب مخالف للقانون

السبت 23/يونيو/2018 - 11:05 م
أرشيفية
أرشيفية
هاني حسين
قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك ضوابط وإجراءات تتخذها كل الأجهزة الرقابية لمراقبة رقابة الأسواق وتطبيق تعريفة الركوب في المواصلات العامة، إضافة إلى إلزام السائقين بتعريفة الركوب المعلنة التي أعلنها المحافظين بناء على دراسات وضوابط معينة تراعي مصالح المواطنين ومصلحة السائق.

وأضاف " عبدالعاطي " في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، أن نسبة الزيادة تم تحديدها وفقا لضوابط كل محافظة، لافتا إلى أن الزيادة في أجرة المواصلات من 10 إلى 20% وفقا للخطوط والمسافات.

وتابع:" يتم تنفيذ حملات مكثفة لضبط المخالفين في ذلك الشأن وغير الملتزم بتعريفة الركوب يضع نفسه تحت طائلة القانون".

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