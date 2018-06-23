الألماني كروس يحقق رقما قياسيا بهدفه في مرمى منتخب السويد

حقق توني كروس لاعب المنتخب الألماني، رقمًا قياسيًا في فوز منتخب بلاده الصعب على السويد بنتيجة (2-1)، مساء اليوم /السبت/، ضمن مباريات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا.



وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن توني كروس سجل أكثر هدف متأخر للمنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم، وذلك في الدقيقة 94 و42 ثانية باستثناء الأوقات الإضافية.



وأضافت أن كروس لمس الكرة 144 مرة، اليوم السبت، أمام السويد كرقم قياسي لم يصل إليه أي لاعب في المنتخب الألماني منذ عام 1966.

وسجل كروس هدف الانتصار للمنتخب الألماني، ليبقي على أحلام (حامل اللقب) في التأهل إلى دور الـ16 بمونديال روسيا.

