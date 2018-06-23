صفوت العالم: مساهمة كوادر الصحفيين يضيف لمستقبل المهنة

قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، ان اجتماع مجلس نقابة الصحفيين اليوم، كان يجب ان يشارك فيه عدد كبير من الصحفيين ذوي الخبرة لابداء آرائهم، مضيفا ان الكوادر لها دور في إعطاء آراء تساهم وبشكل كبير في تطوير مستقبل المهنة برمتها.



وأضاف العالم لـ"صدي البلد" انه من المفترض صياغة الملاحظات حول قانون تنظيم الصحافة الجديد قبل ان ينتهي البرلمان من مناقشته وإرساله لمجلس الدولة.



وأوضح، العالم، أن مجلس النقابة يناقش القضايا دون ان يكون هناك رد عليها او علي ملاحظته، مشيرا إلى ان الاجتماع بهذه الطريقة يصبح شكلي ليس اكثر من ذلك.



شارك فى الاجتماع، حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، وخالد ميرى وإبراهيم أبو كيله وكيلى النقابة، و محمد شبانه وحسين الزناتى ومحمد خراجه ومحمود كامل وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ من أعضاء مجلس النقابة‪.‬