ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

صفوت العالم: مساهمة كوادر الصحفيين يضيف لمستقبل المهنة

السبت 23/يونيو/2018 - 11:12 م
صدى البلد
محمد غالي
قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، ان اجتماع مجلس نقابة الصحفيين اليوم، كان يجب ان يشارك فيه عدد كبير من الصحفيين ذوي الخبرة لابداء آرائهم، مضيفا ان الكوادر لها دور في إعطاء آراء تساهم وبشكل كبير في تطوير مستقبل المهنة برمتها.

وأضاف العالم لـ"صدي البلد" انه من المفترض صياغة الملاحظات حول قانون تنظيم الصحافة الجديد قبل ان ينتهي البرلمان من مناقشته وإرساله لمجلس الدولة.

وأوضح، العالم، أن مجلس النقابة يناقش القضايا دون ان يكون هناك رد عليها او علي ملاحظته، مشيرا إلى ان الاجتماع بهذه الطريقة يصبح شكلي ليس اكثر من ذلك.

شارك فى الاجتماع، حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، وخالد ميرى وإبراهيم أبو كيله وكيلى النقابة، و محمد شبانه وحسين الزناتى ومحمد خراجه ومحمود كامل وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ من أعضاء مجلس النقابة‪.‬

ترشيحاتنا

شاهد.. هيكتور كوبر يخرج عن صمته: لن أستمر مع منتخب مصر

حارس أوكرانيا: رفضت 3000 عرض من أجل ريال مدريد

شاهد.. تعليق طبيب المنتخب الروسي على تعاطي اللاعبين المنشطات

مارادونا يطلب لقاء لاعبي الأرجنتين قبل مواجهة نيجيريا الحاسمة

أبو العينين: حملات تشويه منظمة تستهدف النيل من مصر

رسميا .. نجم وسط فريق وادى دجلة ينضم للزمالك 5 مواسم

أبو المعاطى زكي يعتذر للإعلامية بوسي شلبي

عبد الناصر زيدان: ما حدث في معسكر المنتخب يشبه فرح العمدة

شاهد .. هتافات جماهير البرازيل للنجم المصري محمد صلاح بالمونديال

لاعبو المنتخب الوطني يبرئون سعد سمير

مارادونا: ميسي لن يحقق بطولة كأس العالم بمفرده

مفاجأة..عودة قائمة الـ 30 بسبب مرتضى منصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 ميداليات حصيلة مصر في اليوم الأول لدورة ألعاب البحر المتوسط

السويد يحقق رقما سلبيا عقب الهزيمة من ألمانيا

شوبير: مش عايزين ألمانيا تخرج من كأس العالم

الأقراط الكبيرة تعود بقوة في موضة صيف 2018.. صور

طريقة استخدام الكونسيلر لإخفاء عيوب البشرة.. صور

فيديو

حماية المستهلك: غير الملتزم بتعريفة الركوب مخالف للقانون
ضحايا التسويق الالكترونى: نصبوا علينا وباعوا لنا الوهم.. فيديو
عبد الناصر زيدان: ما حدث في معسكر المنتخب يشبه فرح العمدة
أبو المعاطى زكي يعتذر للإعلامية بوسي شلبي
أشرف زكي: هناك تحريض واضح بحق الفنانين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟