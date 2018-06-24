الشهابي يطالب بجنازة عسكرية لباقي زكي يوسف مدمر خط بارليف

نعى حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى فى بيان صدر اليوم اللواء باقى زكى يوسف أحد أبطال حرب أكتوبر الخالدة وصاحب فكرة إزالة خط بارليف وتحطيمه باستخدام المدافع المائية فائقة القوة التى نجحت فى إزالة الحائط الترابى فى زمن قياسى وكانت لها دور كبير فى نجاح جيشنا العظيم فى عبور قناة السويس واجتياح خط بارليف.



وطالب الشهابى في بيان له، بجنازة عسكرية للراحل العظيم تكريما لبطولته ولجيل اكتوبر وللباقيين من أبطاله على قيد الحياة واضاف ان مصر باجيالها المتعاقبة ستظل عارفة بطولة جيل اكتوبر وممتنة للبطل باقى ذكى يوسف وزملائه ما فعلوه لتحرير الأرض المقدسة.



واللواء "باقي" من مواليد 1931 وتخرج في كلية الهندسة جامعة عين شمس قسم ميكانيكا سنة 1954، والتحق بالقوات المسلحة في ديسمبر 1954 وعمل في القوات المسلحة بجميع الرتب والمواقع المختلفة حتى رتبة لواء في 1984، وأثناء خدمته بدأ العمل في بناء السد العالي، وطلب وقتها من القوات المسلحة ضباط مهندسين في تخصصات وكان له نصيب الاختيار وعاد لصفوف القتال بعد نكسة 1967.