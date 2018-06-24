أحمد موسى: أردوغان بدأ التزوير منذ يومين.. وإنجه سيطرد الإخوان

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب التركي يقف خلف المرشح التركي للرئاسة "محرم إنجه"، مشيرًا إلى أن "إنجه" يحظى بدعم جماهيري غير مسبوق في تاريخ تركيا، لافتا إلى أنه سيصبح رئيس تركيا القادم إذا لم يتدخل أردوغان بمليشياته.



وأضاف "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أن محرم إنجه مرشح من حزب الشعب الجمهوري في تركيا، مؤكدًا أن الشعب التركي قرر التخلص من الرئيس رجب طيب أردوغان، ولكن أردوغان سيقوم بتزوير الانتخابات الرئاسية.

وتابع "موسى": "أردوغان بدأ في تزوير الانتخابات من يومين".



ونوه "موسى"، إلى أنه في حالة فوز إنجه بمنصب الرئاسة سيطرد كل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية من تركيا، ويكشف حقائق عن دعم أردوغان لداعش.