نقاط الاتفاق بين سائرون والنصر في العراق

كشفت وسائل إعلام عراقية عن أهم بنود اتفاق رئيس الوزراء حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري بشأن تكتل سائرون والنصر.



وذكرت قناة السومرية نيوز الليلة ، أن البنود شملت ، تحالف عابر للطائفية، والاثنية، يشمل جميع مكونات الشعب العراقي، والاستمرار بمحاربة الفساد، وابعاد الفاسدين عن مواقع الدولة والحكومة وتقديم من يثبت بحقه ملفات فساد إلى القضاء، كما يعزز دور المؤسسات الرقابية، في مكافحة الفساد والرقابة ، كذلك تشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات، بعيدا عن المحاصصة الضيقة.



كملت شملت البنود دعم وتقوية الجيش والشرطة والقوات الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على هيبتها وما تحقق من انجازات، ووضع برنامج اصلاحي لدعم الاقتصاد العراقي في جميع القطاعات، والحفاظ على علاقة متوازنة مع الجميع بما يحقق مصالح العراق وسيادته واستقلاله وعدم التدخل في شؤون الدول كما لا يسمح بتدخل الاخرين في شؤون العراق، ودعم اصلاح نظام القضاء العراقي، وتفعيل دور الادعاء العام.

