أبو العينين: الإخوان مارسوا شتى أنواع القهر ضد رجال الأعمال

قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، إنه كان يتوسم خيرًا في الإخوان عندما تولوا السلطة في 2012، ولكن تصرفاتهم كانت عكس ما كانوا يدعون. فمارسوا شتى أنواع القهر ضد معارضيهم، وضد رجال الأعمال، وكانوا يحاولون ابتزاز أي رجل أعمال ووضع يدهم على جميع ما يملك.



وأضاف رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط في حوار له مع مجلة "المجلة" أن الجماعة حاولت ترهيبي شخصيًا لترك البلاد للاستيلاء على شركاتي ومصانعي، ولكن جاءت ثورة 30 يونيو 2013 لتلفظ حكمهم وممارساتهم، وليتولى الرئيس السيسي الحكم ليصحح الأوضاع الاقتصادية ويبدأ قاطرة التنمية.