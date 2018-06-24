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فن

بينسو سورال بطلة مسلسل الماء والنار

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:38 ص
صدى البلد
نورا نبيل
استقرت الشركة المنتجة لمسلسل الماء والنار على الممثلة بينسو سورال للقيام بدور البطولة في الموسم الجديد من العمل امام النجم ابراهيم شليكول وذلك حسبما نشرت صحيفة بوستا التركية.

كانت بداية بينسو الفنية عام 2012 من خلال دور عائشة في مسلسل لا تترك الطريق ثم مسلسل الضمير في عام 2013 . واكتسبت شهرة كبيرة في عام 2015 من خلال دور آصلي في مسلسل الحلوات الصغيرات الكاذبات.

وحصلت بينسو سورال على جائزة الفراشة في نسختها 42 عام 2015، كما فازت في نفس العالم بالمركز العاشر كأجمل ممثلة تركية وفقا لمجلة ماري كوري التركية.



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