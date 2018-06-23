حرمة الكذب والافتراء والإفساد وإشاعة الفوضى .. موضوع خطبة الجمعة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية بعنوان: «حرمة الكذب والافتراء والإفساد وإشاعة الفوضى»، مؤكدة استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.



وطالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.



وأكدت الوزارة أنها واثقة في سعة أفقهم الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.

