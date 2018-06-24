نائب ملوي: الاتصالات وافقت على إعادة تشغيل مكتب بريد الدائرة

استجابت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لطلب الإحاطة المقدم من النائب شريف نادي، عضو مجلس النواب عن دائرة ملوي، بشأن إعادة تشغيل مكتب بريد رابع التابع لمنطقة بريد المنيا بغرب ملوي شارع ٢٦ يوليو.



وأوضح نادي في طلبه، أنه نظرا لسوء حالة المكتب تم نقل أعمال المكتب لأن مساحته صغيرة فلا يصلح فيه التطوير وقد تم مخاطبة الوحدة المحلية بملوي لإضافة مساحة بجوار المكتب والعمل على ضم المساحة اللازمة وجاري المتابعة مع الوحده المحلية لاستصدار قرار بضم المساحة.



وأكد نائب ملوي، أنه سيتابع أعمال التهيئة والتطوير مع المسؤلين حتى يعود مكتب البريد لخدمة المواطنين من أهالي الدائرة مرة أخرى.