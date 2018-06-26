ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

300 دبلوماسي تركي طلبوا اللجوء لألمانيا منذ المحاولة الانقلابية

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 12:22 ص
آثار محاولة الانقلاب
آثار محاولة الانقلاب التركي
أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن صحيفة "فيلت إم سونتاج" الألمانية أن نحو 300 دبلوماسي تركي طلبوا اللجوء في ألمانيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا في يوليو تموز 2016.
وذكرت صحيفة فيلت إم سونتاج أن بيانات من وزارة الداخلية الألمانية أظهرت أن 1177 تركيا لهم صفة دبلوماسي أو مسؤول، بما فيذلك زوجات وأبناء دبلوماسيين، طلبوا اللجوء.

وذكرت صحيفة فيلت إم سونتاج أن بيانات من وزارة الداخلية الألمانية أظهرت أن 1177 تركيا لهم صفة دبلوماسي أو مسؤول، بما فيذلك زوجات وأبناء دبلوماسيين، طلبوا اللجوء.

وعقب محاولة الانقلاب، اعتقلت تركيا أكثر من 40 ألف شخص وفصلت وأوقفت عن العمل أكثر من 100 ألف آخرين في الجيش والمؤسسات العامة والقطاع الخاص.

ترشيحاتنا

برج خليفة يتزين بالعلم السعودي بعد الفوز على منتخب مصر

حسن المستكاوي يوجه سؤالا صعبا لاتحاد الكرة.. فيديو

السعودية ضد مصر.. محمد صلاح يكشف سبب عدم الاحتفال بهدفه في الأخضر

إيرانيات يتابعن مباراة بلادهن أمام البرتغال بكأس العالم

صحيفة بريطانية: طريقة احتفال صلاح عقب هدفه دليل على رغبته في الاعتزال

اعتقال الحارس الشخصي السابق لـ بن لادن في ألمانيا

مدرب نيجيريا : لا مجال للتعاطف مع ميسي

إبراهيم سعيد يوجه رسالة ساخرة لـ هيكتور كوبر

البرتغال تفلت من فخ الإطاحة بها على يد إيران وتتأهل لدور الـ16 لمواجهة أوروجواي

شاهد.. حسرة لاعبي المنتخب بعد الخسارة من السعودية

70 دقيقة.. كريستيانو يهدر ركلة جزاء ويعطي الأمل لإيران.. فيديو

عاجل.. شبان من غزة يدخلون إسرائيل ويستولون على عتاد عسكري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور

تعرف على أبطال مصر.. 23 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط منها 7 ذهبيات

أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور

شاهد.. 10 صور مؤثرة من مباراة السعودية ضد مصر

شاهد.. 30 صورة من مباراة السعودية ضد مصر

فيديو

غادة عبد الرازق تنهار من البكاء على الهواء..فيديو
إيهاب الخطيب يكشف موقف صلاح من الاعتزال الدولي ..فيديو
حماية المستهلك: القانون الجديد حدد ضوابط صارمة لصالح المواطن ..فيديو
حسن المستكاوي يوجه سؤالا صعبا لاتحاد الكرة.. فيديو
خبير يكشف خطة نهوض ألمانيا بالكرة بعد خسارة 2002

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟