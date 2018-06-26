300 دبلوماسي تركي طلبوا اللجوء لألمانيا منذ المحاولة الانقلابية

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن صحيفة "فيلت إم سونتاج" الألمانية أن نحو 300 دبلوماسي تركي طلبوا اللجوء في ألمانيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا في يوليو تموز 2016.

وذكرت صحيفة فيلت إم سونتاج أن بيانات من وزارة الداخلية الألمانية أظهرت أن 1177 تركيا لهم صفة دبلوماسي أو مسؤول، بما فيذلك زوجات وأبناء دبلوماسيين، طلبوا اللجوء.



وذكرت صحيفة فيلت إم سونتاج أن بيانات من وزارة الداخلية الألمانية أظهرت أن 1177 تركيا لهم صفة دبلوماسي أو مسؤول، بما فيذلك زوجات وأبناء دبلوماسيين، طلبوا اللجوء.



وعقب محاولة الانقلاب، اعتقلت تركيا أكثر من 40 ألف شخص وفصلت وأوقفت عن العمل أكثر من 100 ألف آخرين في الجيش والمؤسسات العامة والقطاع الخاص.