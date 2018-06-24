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برلمان

نائبا المنيا يخصصان 4 أتوبيسات للأهالي بعد غلاء الوقود

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:42 ص
غلاء الوقود
غلاء الوقود
أحمد أيمن
حصل النائبان توحيد تامر ومجدي ملك، عضوا مجلس النواب عن دائرة المنيا، على موافقة اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، بتوفير عدد 4 أتوبيسات لتشغيلهم للنقل الداخلي بمركز سمالوط على الطريق الزراعي.

وتأتي الموافقة استجابة لطلب الإحاطة المقدم من النائبين بهدف التخفيف عن المواطنين بعد ارتفاع أسعار الوقود الأخيرة، الأمر الذي ترتب عليه زيادة تعريفة المواصلات، لذلك ستشكل الأتوبيسات دعما لأهالي الدائرة بعد غلاء أسعار الوقود.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر الأسبوع الماضي زيادة أسعار المنتجات البترولية، حيث وصل سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر وبنزين 92 إلى 6.75 جنيه للتر، أما بنزين 80 فوصل سعره إلى 5.50 جنيه للتر.

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