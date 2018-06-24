تكرم عماد بيومي بمؤسسة س الثقافية

كرمت مؤسسة "س" للثقافة والإبداع المهندس عماد بيومى رئيس مجلس إدارة مؤسسة حراء خلال حفل تكريمها للمبدعين والمثقفين المسرحيين.



قال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس مؤسسة س للثقافة والإبداع ورئيس المهرجان المسرحى لشباب الجنوب، إن المهندس عماد بيومى لعب دورا كبيرا فى تنمية ودعم الحركة الثقافية وتشجيع الفرق المسرحية المستقلة فى محافظات الجنوب.



وأعرب عماد بيومي عن سعادته لتكريمه في حفل المبدعين والمثقفين المسرحيين، وذلك من خلال مؤسسة س للثقافة والإبداع.