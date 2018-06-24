«الحركة الوطنية»: التحالف السياسي المصري مُحاولة لاستنهاض دور الأحزاب

قالَ خالد العوامي المتحدث الرسمي لحزب الحركة الوطنية، إنَّ التحالف السياسي المصري المُكون من عدة أحزاب سياسية يَسعى لدعم مصر في مُواجهة الإرهاب، وكذلك دعم مصر في كافة خُطط الإصلاح السياسي والاقتصادي خلال الفترة المقبلة.



وأضاف «العوامي»، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي مُحمد المغربي، أنَّ التحالف السياسي المصري يَضم 41 حزبًا سياسيًا، موضحًا أنَّ «التحالف» يَستعد لخوض الانتخابات المحلية وانتخابات البرلمان المُقبلة.



وأوضح «العوامي»، أنَّ التحالف السياسي المصري مُحاولة لاستنهاض دور الأحزاب في مصر، متابعًا أنَّ الأحزاب المَوجودة في «التحالف» تتفق على أرضية واحدة ألا وهيَّ دَعم الدولة المصرية ومؤسساتها، لأنَّ هذه الأحزاب انطلقت من معسكر 30/6.



وأشار «العوامي»، إلى أنَّ ائتلاف دعم مصر هو برلماني تحت قبة البرلمان يَضم مجموعة من النواب دورهم داخل مجلس النواب، أما «التحالف» هو سياسي يَضم مجموعة من الأحزاب السياسية التي تُمارس عملًا سياسيًا.