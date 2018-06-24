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حوادث

اليوم.. نظر طعن 54 متهمًا فى «اغتيال النائب العام السابق»

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:37 ص
المستشار هشام بركات
المستشار هشام بركات
محمد عبدالله
تستكمل اليوم، محكمة النقض، نظر طعن54 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال النائب العام السابق هشام بركات"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن من 10 سنوات للمؤبد للاطلاع.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

وعاقبت المحكمة، 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفي قبل الفصل فى الدعوى.

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