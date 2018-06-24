اليوم.. محاكمة المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

تنظر اليوم، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة، محاكمة المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، لاستكمال المرافعة.



وأمرت المحكمة بالتحقيق مع مأمور قسم الطالبية وقائد المأمورية لتأخير مأمورية المتهمين رقم 16 و25 حتى الثانية عشرة ونصف مساء مع استمرار حبس المتهمين.



كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، وقالت في أمر الإحالة إنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.



