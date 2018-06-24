اليوم.. الحكم على 6 متهمين بقتل شخص وإصابة 5 آخرين فى التبين

تنطق اليوم، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكرى، الحكم على 6 متهمين بقتل مواطن، وإصابة 5 آخرين، وإتلاف سيارة بهدف سرقة أموال تخص شركة للحراسة بدائرة قسم التبين.





تعقد الجلسة بعضوية المستشارين ناصر بربرى، وأسامه محمد على، وسعيد الرشيد السمادونى، وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسيح فل.



وأسندت النيابة للمتهمين "أحمد.س" سائق، و"مهران. أ" عاطل، وصبري "عبد الفتاح.ع" عاطل، و"أسامه.أ" عاطل، و"وليد. أ" عاطل، و"أحمد.م"عاطل، تهمة قتل المجنى عليه عثمان بسيونى، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية بنادق آليه، وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية، قاصدين من ذلك قتله محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته.



كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة الشروع فى قتل المجنى عليهم، عاصم عبد العظيم كامل، وعلاء محمد شحاته، وحمادة أحمد الزهرى، وأحمد الحسن محمد، وعلى عبد المجيد هاشم، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية، وعقدو العزم على قتلهم، بأن أطلقوا عليهم وابلًا من الأعيرة النارية من ذات الأسلحة بنادق آلية.



وأكدت النيابة أن ارتكاب المتهمين للتهم السابقة بقصد سرقة المبالغ المالية التى كانت بحوزة المجنى عليهم والتى تخص شركة لخدمات الحراسة.