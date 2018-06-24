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حوادث

اليوم.. محاكمة مرسي وآخرين في التخابر مع حماس

الأحد 24/يونيو/2018 - 07:59 ص
المعزول مرسي
المعزول مرسي
قسم الحوادث
تستكمل اليوم، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة المعزول محمد مرسى وآخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية في قضية التخابر مع حماس.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

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